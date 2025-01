Microsoft chce ve FY2025 investovat do datových center pro AI zhruba 80 mld. USD

Umělá inteligence je velkým tématem a společnost Microsoft jí hodně věří. Ostatně je velkým investorem do společnosti OpenAI a sama ve velkém buduje infrastrukturu pro trénování a běh algoritmů AI. Jejím aktuálním problémem v oblasti ne až tak vysokých příjmů z AI, jaké by si přála, není to, že by byl o technologii malý zájem, ale naopak to, že nedokáže dostatečně rychle naplňovat a uspokojovat rostoucí požadavky na ni. Proto chce v letošním fiskálním roce 2025 (ten končí na konci června 2025) utratit na budování AI datových center 80 miliard USD.



Více než polovina z těchto investic má být provedena na půdě USA. Microsoft navíc chce po nově přicházejícím prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby rozšířil státní podporu pro další vývoj technologií umělé inteligence. Společnost sice připouští, že AI způsobí zánik některých tradičních pracovních míst a naruší některé ekonomické záležitosti, současně ale přinese i pracovní místa nových typů. To vše by mělo více než vyvážit problémy, které AI patrně způsobí, alespoň to tak naznačují zástupci Microsoftu. Klíčem je, aby se Američané naučili s AI pracovat tak dobře, jako dnes používají smartphony a počítače. Také je důležité, aby USA bylo prvním, kdo dokáže dostat do dalších zemí své AI technologie. Velkým protihráčem je v tomto Čína.