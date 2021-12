Microsoft dále pomalu osekává Ovládací panely a rozšiřuje Nastavení

Microsoft se snaží postupně nahradit Ovládací panely pomocí funkcí Nastavení už od nástupu systému Windows 10 na trh, čili nyní už počítáme sedmý rok, kdy musíme vedle sebe snášet obojí. Ovládací panely jsou přitom stále nezbytné, neboť některé funkce Nastavení na ně pouze odkazují a Microsoft nebyl schopen nasadit vyšší tempo, natož aby prostě v nové verzi systému přinesl zcela nové Nastavení, vedle nějž by Ovládací panely už nebyly potřeba. To by sice byla velká změna, ale pouze jednorázová, aby poté už byl klid.

Microsoft ovšem preferuje salámovitou metodu a nyní si připravuje další várku změn pro zmatení nepřítele, tedy pardon, zákazníka:

Nastavení v kolonce pro nastavení sítě (Advanced network settings) nabídne rozšíření možnosti sdílení, jako je sdílení souborů či tiskáren, zjišťování sítí, apod. Aktualizace stránek věnovaných připojeným zařízením v sekci Printer & Scanners pro poskytnutí detailnějších informací. Některé volby v Ovládacích panelech nás nově přesunou do Nastavení.

Microsoft tak pokračuje ve vývoji svého kočkopsa, neboť změn je tu málo a stále se budeme potýkat s tím, že si nás Ovládací panely a Nastavení budou přehazovat jako horkou bramboru tím či oním směrem. Pokud ale víme, jde o novinky chystané pro Windows 11, jež se objeví v Insider Preview Build 22509, přičemž o desítkách se tu nemluví, čili pokud někdo nehodlá aktualizovat a přejít právě na Windows 11, může alespoň očekávat, že tyto novinky už půjdou mimo něj.

Ale teprve uvidíme, jakým způsobem bude Microsoft starší desítky vyvíjet a zda už nepůjde spíše jen o bezpečnostní aktualizace.



Ceny souvisejících / podobných produktů: