Microsoft DirectStorage bude fungovat na PCIe 3.0 SSD a DX12 GPU

Microsoft DirectStorage tak má jednoduše zařídit to, aby příliv dat z výkonných SSD neúměrně nezaměstnával procesor, když stejnou práci může vcelku pohodlně odvést grafický čip, v jehož případě se na rozdíl od CPU takovému účelu vyhradí jen malá část hardwarových prostředků. Ostatně NVIDIA při představení své technologie RTX IO strašila tím, že čtení komprimovaných dat (případ řady AAA her a jejich datových archivů) s dlouhou IO frontou při efektivní rychlosti čtení až 14 GB/s by už zaměstnalo rovnou 24 procesorových jader.

Nyní je tedy situace taková, že se využívá hlavní operační paměť a procesor pro načtení a dekompresi dat, která pak putují do paměti grafické karty, jak ukazuje první obrázek. S pomocí DirectStorage to bude fungovat tak, že se komprimovaná data načtou do operační paměti (samozřejmě prostřednictvím CPU a jeho kontroleru) a hned poté do paměti grafické karty, kde se pak díky výkonu GPU dekomprimují. Díky tomu se využije jednak v tomto ohledu vyšší výkon GPU, ušetří se výkon procesoru a objem dat také zůstává co nejmenší až do místa, kde jsou skutečně potřeba (paměť grafické karty).





Nové konzole Xbox již podobný systém používají a nové API bylo navrženo právě pro ně, čili je logické, že jeho příprava pro účely PC s mnohem rozmanitějším hardwarovým ekosystémem bude trvat. Samotné verze API DirectStorage pro PC a Xbox se ale mají od sebe lišit jen minimálně.

Microsoft také ještě nezveřejnil oficiální hardwarové požadavky pro PC, ovšem dle jistého hardwarového vývojáře , který je seznámen s plány, bude nové API potřebovat jednak GPU pro DirectX 12 a pak SSD pro rozhraní PCIe 3.0 a novější s podporu NVMe, což je v obou případech dnes již standard. Ostatně využívat DirectStorage na SATA SSD by nemělo velký smysl právě kvůli tomu, že ta jsou stejně na dnešní dobu již pomalá, takže není třeba využívat GPU pro zpracování jimi čtených dat.

Microsoft také spolupracuje s GPU společnostmi na vytvoření komprimačních řešení, která budou fungovat na dnešním hardwaru, přičemž se počítá s dekomprimací využívající DirectCompute. A samozřejmě bude zapotřebí také podpora ze strany her, takže můžeme počítat s tím, že na Windows 10 se budou rychleji načítat takové tituly, které už danou funkci podporují na Xbox Series X/S. Kdy ale DirectStorage do Windows 10 přijde, to se zatím ještě nedozvíme.





