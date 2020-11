Microsoft dočasně omezí aktualizace Windows 10

Windows 10 se letos nevyhýbá spousta problémů, které se objeví prakticky po každé vydané aktualizaci. Ačkoliv se většinou jedná o chyby, které se dotknou jen malé části uživatelů, nejedná se o zrovna nejlepší vizitku společnosti. Aby Microsoft zamezil dalším potížím před koncem roku, rozhodl se dočasně omezit aktualizace Windows 10. Blíží se totiž vánoční svátky, které přinesou omezený provoz v sídle společnosti v americkém Redmondu. To znamená menší počet vývojářů, kteří mohou pracovat na aktualizacích. Pokud by se v operačním systému vyskytla nějaká chyba, trvalo by její odstranění déle. A pochopitelně by bylo bolestivější, pokud by se nějaká nepříjemná chyba objevila zrovna během Vánoc.

Windows 10 tedy v prosinci obdrží méně aktualizací, než jsou uživatelé zvyklí. Vývojáři se totiž budou plně soustředit na Patch Tuesday, který připadá na druhé úterý v měsíci. Tato aktualizace označovaná jako „B“ přinese hlavně bezpečnostní záplaty a další důležité opravy chyb. Naproti tomu nevyjdou aktualizace ve třetím a čtvrtém týdnu měsíce, tedy „C“ a „D“, které Microsoft od letošního léta nazývá jako „Preview“. Jedná se o volitelné updaty, které musí uživatel nainstalovat ručně (např. potvrzením ve službě Windows Update). Pokud tato „Preview“ přeskočí, vůbec nic se neděje, neboť novinky a změny se dostanou ke všem uživatelům automaticky v rámci Patch Tuesday.

Aktualizace Windows 10 budou v plném rozsahu obnoveny v lednu 2021, kdy se vývojáři vrátí do práce. Týden po vydání prvního bezpečnostního updatu v novém roce, ke kterému dojde ve druhém lednovém týdnu, začnou být opět distribuována „Preview“. Můžeme předpokládat, že pozastavení aktualizací se týká také testovacích verzí v programu Windows Insider. Letos se jedná již o druhé omezení aktualizací Windows 10, ke kterému Microsoft přistoupil. Poprvé se tak stalo od května, kdy byly volitelné aktualizace vynechány, aby byl systém ponechán stabilní během období home office. I samotný Microsoft se přitom potýkal s nižším počtem dostupných vývojářů.

Volitelné aktualizace začal americký gigant distribuovat zase od července, a to již s novým označením „Preview“. Letos si přitom uživatelé stěžují na velký počet chyb, který se objevuje v každém novém sestavení Windows 10. Problémy se nevyhnuly ani první velké letošní aktualizaci – May 2020 Update (na verzi 2004) musel být chvíli po vydání pozastaven a nakonec se k uživatelům dostal většinou až koncem léta nebo začátkem podzimu. Nedlouho poté vyšel October 2020 Update (na verzi 20H2), který je distribuován jako volitelný.

Ceny souvisejících / podobných produktů: