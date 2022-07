Microsoft Edge také dostává bezpečnostní update, je potřeba aktualizovat

103.0.1264.49. Je tomu jen pár dní zpět, co Google vydal neplánovanou bezpečnostní aktualizaci svého prohlížeče Chrome , kde byl objeven bezpečnostní problém týkající se implementace WebRTC. Edge ovšem taktéž využívá Chromium, proto Microsoft vydal aktualizaci, která by měla problém řešit. Aktuální verze, na kterou je v tuto chvíli potřeba prohlížeč updatovat, je

Microsoft Edge má vlastní aktualizační kanál, proto je potřeba pro kontrolu, zda je aktualizace nainstalovaná (případně pro její samotné stažení) navštívit adresu "edge://settings/help" přímo z prohližeče Edge, eventuálně na stránku přejít z jeho hlavního menu (tři tečky pravo nahoře -> Help and feedback -> About Microsoft Edge). Na této stránce je vidět aktuální verze prohlížeče, případně pokud je nějaká aktualizace k dispozici, bude možné sledovat průběh aktualizace.