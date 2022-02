Microsoft jedná o pokračování Fallout New Vegas

Studio Obsidian už nějaký ten pátek patří Microsoftu, čili ten po něm skutečně může žádat spuštění prací na pokračování Fallout New Vegas . Ostatně to byl právě Obsidian, kdo ještě pod Bethesdou tuto hru vyvinul, přičemž právě i Bethesda už nyní spadá pod Microsoft. Z hlediska vlastnických práv by tu tak neměl být vůbec žádný problém.

Je tak zřejmé, že pokud je to pravda, na pokračování této hry se v nejlepším případě teprve začne pracovat, čili jde o hru, kterou možná uvidíme až za několik let. Ostatně Obsidian aktuálně vyvíjí pokračování The Outer Worlds a na práci mají také projekt Avowed.

Obsidian Entertainment přitom tvoří či dříve tvořili lidé, kteří pracovali i pro slavné Black Isle Studios, čili jde i o tvůrce původních dílů Fallout a Fallout 2 a tvůrce/vydavatele her jako Planescape: Torment, sérií Baldur's Gate a Icewind Dale.





Do řad studií patřících Microsoftu mimochodem patří také inXile Entertainment, které dostalo za úkol vyvinout pokračování v sérii Wasteland, pro niž je Fallout duchovním nástupcem. Wasteland 3 přišel na trh v roce 2020 a nyní by mohl přijít čas na Fallout a jeden z jeho nejoblíbenějších dílů.



Ceny souvisejících / podobných produktů: