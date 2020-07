Microsoft konečně popsal funkci hardwarově akcelerovaného GPU schedulingu

Funkce Hardware Accelerated GPU Scheduling je ve Windows 10 dostupná od zbrusu nové verze (2004 či May 2020 Update) a nyní ji podporuje NVIDIA a v rámci betaverze ovladačů také AMD . Microsoft se nyní rozhodl, že na svém blogu tuto funkci konečně více přiblíží a popíše, přičemž my jsme se na ni už podívali z praktického hlediska a zatím nám vyplynulo, že není o co stát. Při hodnocení celkového přínosu se totiž dá říci, že může nastat zvýšení i snížení výkonu a v konečném srovnání tak nezískáme v podstatě nic.

Microsoft začíná s tím, že nová funkce nabízí "efektivnější GPU scheduling mezi aplikacemi", což nabídne nové možnosti využití v budoucnosti a pokud se to udělá správně, nikdo ani nepozná, že tato změna nastala. Už z toho vyplývá, že nejde o funkci, kterou bychom si měli chtít honem rychle zapnout a očekávat od ní velké věci.

Připomenout si také můžeme nástup Windows Display Driver Model 1.0 (WDDM) a s ním právě i funkce GPU schedulingu ve Windows. Předtím mohly aplikace úkolovat GPU, jak se jim zachtělo, čili využívaly globální frontu typu FIFO (kdo dřív přijde, ten dřív mele), což fungovalo v době, kdy GPU zatěžovala zpravidla jen jedna aplikace v režimu full screen. To ale nyní už neplatí a řízení přístupu ke GPU se ujal stále se vyvíjející WDDM využívající k danému účelu vlákno běžící s vysokou prioritou na CPU. To má přitom dle Microsoftu své nevýhody s ohledem na latence a overhead, kvůli čemuž byly aplikace psány tak, aby GPU scheduler systému mohl pracovat s předstihem na snímku N+1, zatímco GPU zpracovává snímek N. Vliv na latenci je pak více než zřejmý.

Windows 10 May 2020 tak nabízí HW scheduler pro GPU jako volitelnou a ve výchozím režimu vypnutou možnost a už nyní je jasné, že nejde o "přímou správu paměti na grafické kartě", jak bylo dříve uváděno, ale o úkolování GPU, kde příslušný proces pro řízení této funkce nepoběží na procesoru, ale na samotném GPU. Samotný operační systém ovšem bude i nadále řídit prioritizaci procesů, ovšem to je sám o sobě méně náročná úloha, zatímco samotný management a přepínání kontextu, čili těžkou práci, na sebe vezme GPU.

Jaká GPU to zvládnou? To Microsoft neupřesňuje a mluví pouze o moderních GPU s potřebným hardwarem a ovladači WDDM v2.7. Ostatně to bude záviset spíše na společnostech AMD a NVIDIA. Microsoft počítá s tím, že bude třeba v případě jednotlivých GPU generací provést důkladné testování v rámci komunity Insiderů, než se pro ně daná funkce uvolní pro běžné použití. Právě i proto není HW scheduling na GPU zapnut ve výchozím nastavení nových Windows 10, neboť hrozí problémy všeho druhu včetně BSOD.

Dle informací z blogu Microsoftu jde nyní o první fázi, která jen připravuje půdu pro následující změny a novinky, ale o nich se zatím ještě nic nedozvíme.

