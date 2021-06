Microsoft láká na Windows 11(?): 11minutové video, tiskovka v 11 hodin

Operační systém Windows 10 je tu s námi už nějaký ten pátek a dlouho bylo otázkou, kam se Microsoft vydá dál. Bude dále vylepšovat Windows 10? Představí nové Windows 11? Na tuto otázku zatím neznáme odpověď, ale indície z poslední doby dávají tušit, že by se přeci jen mohlo něco dít okolo. Možná ale jen Microsoft záměrně mlží a vyvolává fámy. Už jsme si říkali o obrázku s oknem , ve kterém různí lidé vidí mnohé, od dvou displejů až po číslo 11 na podlaze.

Dalším dílem do skládačky bylo ohlášení tiskové konference na 24. června v 11 hodin východního času (ET). Třetí indícii je pak video, které se objevilo na YouTube kanále systému Windows. To nám přehrává úvodní znělku operačních systémů Windows 95, XP a 7 40krát zpomaleně. Výsledkem je video, jehož délka je přesně 11 minut.