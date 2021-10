Microsoft má řešení pomalé cache Ryzenů ve Windows 11, bude zítra

Microsoft na konci minulého týdne ohlásil, že pro Insidery v kanálech Beta a Release Preview připravil novou verzi Windows 11 v sestavení 22000.282, které obsahuje různá vylepšení a opravy.







V tomto případě tu máme hned dva problémy spojené s procesory AMD Ryzen. Jednak jde o šnečí L3 cache, která se podepsala především na výkonu ve hrách, i když celkově ne tak výrazně, jak by někdo mohl soudit dle naměřené latenci, která byla i třikrát delší. Právě toto má na starosti Microsoft a my jsme se už dozvěděli, že V tomto případě tu máme hned dva problémy spojené s procesory AMD Ryzen. Jednak jde o šnečí L3 cache, která se podepsala především na výkonu ve hrách, i když celkově ne tak výrazně, jak by někdo mohl soudit dle naměřené latenci, která byla i třikrát delší. Právě toto má na starosti Microsoft a my jsme se už dozvěděli, že oprava byla přichystána už v průběhu minulého týdne a nyní se v podstatě už jen čeká na její zveřejnění v ostré verzi.

Vedle toho jde o CPPC2, čili technologii určenou k přednostnímu zatížení "preferovaných jader", neboť ta dokáží dosáhnout vyšších taktů na delší dobu než jiná, a proto je má smysl zatěžovat aplikacemi potřebujícími jen jedno či dvě jádra.

Windows 11 v sestavení 22000.282 tak už nese výše zmíněnou opravu pro výkon L3 cache, čili během zítřejšího dne, jak bylo plánováno, by se skutečně měla dostat i do ostré verze. Její brzké zakomponování do Windows 11 je přitom nyní mimořádně důležité, neboť už brzy se začnou testovat procesory Alder Lake-S, které jsou přitom určeny právě pro Windows 11, a to kvůli tomu, aby byla správně využita jejich hybridní architektura. Tento týden ve čtvrtek by také měla společnost AMD s novými ovladači, které zase vyřeší problém s CPPC2.

Co se týče dalších oprav systému Windows 11, jichž se nejspíše dočkáme už zítra, ty popisuje příspěvek na blogu Microsoftu

Ceny souvisejících / podobných produktů: