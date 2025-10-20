Microsoft má vlastní obrazovou generativní AI MAI-Image-1, v testech si vede dobře
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Microsoft pracuje na své vlastní obrazové generativní AI, která nebyla vytvořena ve spolupráci s OpenAI. Podle testů dokonce systém svého partnera, ale dnes už i rivala, překonává.
Na poli obrazových generativních AI máme nového hráče. Je jím společnosti Microsoft. Ta sice obecně hodně spolupracovala s OpenAI, nicméně obě firmy chtějí své vzájemné vazby trochu zpřetrhat a z partnerů se nyní stávají trochu více rivalové. Microsoft totiž pracuje na konkurenční obrazové generativní AI, která je nazvaná MAI-Image-1. Bude tak konkurencí např. i systému DALL-E 3 od OpenAI. Tento systém převodu textu na obraz si vyvíjela svépomocí a podle Microsoftu by měl dobře pracovat zejména na fotorealistických obrazech s přirozeným světlem (včetně toho, jak se odráží světlo). Výhodou má být i vysoká rychlost modelu, což má přispět k tomu, že uživatel dostane kvalitní výsledek rychle (jak rychlostí iterace, tak i malým počtem iterací).
Kvalitu nového modelu dokládá i dosti vysoká pozice v LMArena, kde uživatelé na své dotazy dostanou dva výsledky, které mohou hodnotit, aniž by věděli, který model za nimi stojí (to se dozví až po odhlasování). MAI-Image-1 zde drží 9. pozici ze 27 hodnocených modelů, což na nový model není vůbec špatné. Překonává ho sice např. Gemini 2.5 nebo Imagen 4.0 (jak klasický, tak i Ultra), nicméně s 1096 body je lepší než DALL-E 3 na 23. místě s 978 body nebo Stable Diffusion 3.5 na 26. pozici s 936 body. V brzké době by se měl tento model dostat do asistenta Copilot a Bing Image Creatoru (kde je DALL-E 3). Microsoft nyní hledá do týmu další zaměstnance, kteří by měli systémy MAI posunout ještě dál. Má také nové výpočetní servery s čipy Nvidia GB200.
Zdroj: techspot.com, petapixel.com, microsoft.ai