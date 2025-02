Microsoft možná bude kvůli EU a hrozící pokutě měnit ceny 365 Business a Teams

Monopolní postavení se řeší u různých produktů a v případě softwaru to není zdaleka poprvé a ani naposled. Nyní se do hledáčku dostala aplikace Teams a kancelářský balíček Microsoft 365 Business (dříve Office). Aplikace Teams se do kancelářského balíčku Office 365 dostala v roce 2017, přičemž byla zdarma. Zejména v době koronavirové pandemie se to ale stalo trnem v oku konkurence s videokonferenčním softwarem a podobnými nástroji pro podnikovou komunikaci, která to brala jako nefér výhodu. Na nátlak pak v Evropě došlo v roce 2023 k úpravě a Microsoft začal nabízet 365 Business i bez aplikace Teams a tu naopak začal nabízet také jako samostatný produkt.

Nyní stojí Teams 3,7 EUR měsíčně, plány bez této aplikace pak vyjdou na 4,60 EUR měsíčně za Microsoft 365 Business Basic pro EHP, 9,70 EUR měsíčně za Business Standard a 18,60 EUR za měsíc v případě Business Premium. Pokud je Microsoft 365 Business dodáván včetně aplikace Teams, ceny jsou o 1-2 EUR vyšší, a to konkrétně 5,60 EUR, 11,70 EUR a 20,60 EUR. Nicméně ani to možná nebude stačit. Evropská komise nyní zjišťuje, nakolik je u firem takový odstup dostatečný. Pokud shledá, že je malý a odpovídá monopolním praktikám, kdy malým cenovým rozdílem stále nedává prostor konkurenci, nelze vyloučit další postup, jehož výsledkem může být pokuta.

Zákulisně se ale už mluví o tom, že Microsoft jako případné řešení navrhl úpravu cen těchto plánů. Zatím ale nevíme, co přesně to bude znamenat, pokud k tomu dojde. Může to znamenat zdražení Teams, zlevnění plánů bez něj, zdražení plánů s ním i kombinace více těchto postupů.