Microsoft nahrazuje okruhy Insiderů pomocí nových kanálů

Microsoft uvádí, že jeho záměrem je zajistit, aby Insideři měli možnost lépe si vybrat, co si budou chtít vyzkoušet, přičemž zdaleka zde nejde jen o OS Windows, ale také o Office a brzy také o prohlížeč Edge nebo Microsoft Teams. Dosud se Insideři řadili do okruhů, čili především Fast Ring a Slow Ring. Ve Fast Ring se tak dostávali k opravdovým novinkám v rámci nejnovějších sestavení softwaru, ovšem s tím předpokladem, že mohli očekávat i více problémů a chyb než Insideři ve Slow Ring. Ti získávají nová sestavení méně často, ovšem ta už prošla základním sítem jako ta celkově stabilnější. A pak tu byl ještě okruh pro testování verzí již téměř připravených pro vypuštění (Release Preview).

Z Fast Ring se tak nově stane Dev Channel, Slow Ring se bude nazývat Beta Channel a Release Preview Ring bude Release Preview Channel. Z popisů kanálů v prvním obrázku to přitom nevypadá, že by se s ohledem na přístup k verzím softwaru cokoliv reálně změnilo, takže došlo snad pouze k přejmenování okruhů na kanály?

Microsoft dále uvádí, že v rámci Dev Channel se setkáme s nejčerstvějšími sestaveními, jež nejsou spojena s konkrétními verzemi budoucích systémů Windows 10 (pro Office tu Dev Channel není), ale to platilo už dříve. V rámci Beta Channel už to mají být sestavení odpovídající nadcházejícím verzím Windows 10 či Office a Release Preview Channel nabídne už v podstatě hotové nové verze softwaru, a to dříve, než se dostanou na veřejnost a s plnou podporou Microsoftu.

Insideři mají možnost vybrat si mezi jednotlivými kanály, které se týkají systémů Windows a kancelářského softwaru Office, čili nemusí být v obou případech na stejné úrovni. A co musejí lidé již zapojení do programu udělat? Vůbec nic, automaticky budou přesunuti z okruhů do příslušných kanálů, což jen potvrzuje to, že efektivně dochází pouze k přejmenování. V případě, že někdo bude chtít přestoupit do jiného kanálu, stačí vstoupit do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider a tam provést potřebné změny.

