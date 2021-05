Microsoft nikdy na prodeji samotných konzolí Xbox nevydělával

Ze samotných cen za konzole Xbox i PlayStation je zřejmé, že pokud jejich výrobci tento hardware rovnou nedotují, pak jde alespoň o to, že jeho prodej není ziskový. To nám ostatně nyní v projednávaném případu Epic vs. Apple potvrdila u soudu tázaná Lori Wright, viceprezidentka Xbox Business Development v Microsoftu.

Lori Wright dostala jednoduchou otázku, a sice zda Microsoft vůbec někdy prodával konzole Xbox se ziskem, na což odpověděla ještě jednodušeji: "ne".

Tento byznys je tak nastaven jinak a nestojí na prodeji hardwaru, ale na výdělcích rozprostřených na delší dobu, které plynou z prodeje her a služeb (předplatné). Stejně to tak bude mít nastaveno i Sony, neboť to nabízí své PlayStation založené v podstatě na stejném hardwaru za velice podobné ceny, z čehož vyplývá, že ani Sony nemůže prodávat konzole se ziskem.

Microsoft tak vydělává především na milionech aktivních uživatelů služby Xbox Game Pass, přičemž každý měsíc jich je zhruba 18 milionů, což se ovšem týká jak konzolí Xbox, tak mobilních platforem i PC. Pro Microsoft je ale právě tento byznys ziskový a hlavně postupně rostoucí, takže se tu dle jeho slov prostě počítá se ztrátovým prodejem hardwaru, čímž si firma kupuje nové hráče a předplatitele. To je v podstatě to samé, jako když si Epic Games Store rozdáváním her zdarma rozšiřuje svou základnu registrovaných uživatelů, i když prodej herní konzole se dá považovat v tomto ohledu za lepší investici, neboť mnozí mohou v případě obchodu firmy Epic začít a zároveň skončit u registrace a využití her nabízených zdarma, aniž by si něco koupili. Kupovat ale konzoli bez pořizování her však nemá smysl.

“Has Microsoft ever earned a profit on the sale of an Xbox console?” lawyer asks.



“No,” Wright says. — Adi Robertson (@thedextriarchy) May 5, 2021



Microsoft přitom dle serveru Extremetech umí dovedně skrývat ztráty, respektive je maskovat třeba za to, že si naoko sám sobě prodává licence systému Windows. Čili za každou prodanou konzoli předstírá nákup jedné licence operačního systému, což byl spíše případ předchozích let, ale tato praxe by mohla případně pokračovat i nyní.

