Microsoft Office 365 ProPlus násilně přenastaví vyhledávač na Bing

Microsoft se podle všeho opět chce pustit na tenký led. Tentokrát míří na podniky, které využívají jeho Office 365 ProPlus. V únoru by totiž měla vyjít aktualizace tohoto kancelářského balíku, která bude v prohlížeči Google Chrome kontrolovat, zda je výchozím vyhledávačem Bing nebo něco jiného. Pokud to nebude Bing, nainstaluje do prohlížeče doplněk, který to přenastaví. A to není zrovna moc šťastný způsob. Pokud už je Bing nastaven, doplněk se nenainstaluje.

Administrátoři z takového kroku pochopitelně nejsou moc nadšeni a chtějí, aby byl doplněk volitelný. Mělo by ale být pochopitelně možné doplněk odinstalovat a vyhledávač nastavit zpět na původní, případně jeho instalaci zakázat jinými prostředky správy celého systému, vše je ale zbytečná práce navíc. Tento doplněk plánuje Microsoft instalovat u zákazníků v USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Francii, Německu a Indii.

Zda se tímto nepříliš vhodným způsobem podaří Microsoftu navýšit podíl vyhledávače Bing na úkor Googlu, je otázkou. Celosvětově má Google 84,2% podíl, zatímco Bing jen 5,6 %. Zajímavostí je, že český vyhledávač Seznam je celosvětově na 10. místě s 0,03 %.