Microsoft opět prodlužuje podporu Windows 10 verze April 2018 Update

Jde tak o operační systém Windows 10 verze April 2018 Update (1803), který měl být původně z hlediska podpory zaříznut již v listopadu předchozího roku. Microsoft se ale rozhodl, že podporu edicí Enterprise a Education prodlouží o rok, čili do listopadu tohoto roku. To ale dle nejnovějších zpráv také neplatí, neboť podpora bude opět prodloužena, a to do května roku 2021.