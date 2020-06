Microsoft opravil chybu s tiskem ve Windows 10

Minulý týden proběhl pravidelný Patch Tuesday, kdy Microsoft vydal kumulativní aktualizace pro Windows 10. Během víkendu se ovšem ukázalo, že na řadě počítačů způsobil update problémy týkající se tisku. Naznačovaly to třeba informace na oficiálním fóru Microsoftu, kde si část dotčených uživatelů stěžovala. Vyplývá z nich, že chyba znemožňovala nejen fyzický tisk pomocí připojené tiskárny, ale mnohdy také „tisk do PDF“, tedy uložení do souboru. Microsoft závadu popsal následovně: „Při pokusu o tisk může služba print spooler generovat chybu nebo se neočekávaně zavřít, a nedojde k žádnému výstupu z dotčené tiskárny. Můžete také narazit na problémy s aplikacemi, ze kterých se pokoušíte tisknout, jako je například chybová hláška nebo neočekávané ukončení aplikace. Tento problém může také ovlivnit softwarové tiskárny, například při tisku do PDF.“

Ilustrační obrázek

Naštěstí byli vývojář z Microsoftu rychlí a vydali nové kumulativní aktualizace, které řeší výše uvedený problém s tiskem. Závada postihla Windows 10 ve verzích 2004, 1909, 1903, 1809, 1607 a 1507, ale také Windows 8.1. Opravná aktualizace zatím není dostupná prostřednictvím služby Windows Update, proto je nutné si patch stáhnout ze stránek Microsoftu a nainstalovat ručně. Problém tedy doporučujeme řešit pouze v případě, že jste se ve vašem systému po aktualizaci z minulého týdne opravdu setkali s problémy při tisku. V opačném případě nemá patch vůbec smysl řešit, neboť neopravuje nic dalšího a naopak může přinést jiné problémy (např. aktualizace pro verze 1909 a 1903 obsahuje známou chybu, která by mohla znemožnit připojení k internetu na zařízeních s WWAN LTE modemem).

V tuto chvíli vyšla kumulativní aktualizace pro následující verze:

