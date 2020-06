Microsoft pozastavil rozšiřování Windows 10 May 2020 na většině zařízení

Pochopitelně půjde o problémy, které nový Windows 10 May 2020 Update způsobuje na cílových počítačích, jež novou verzi systému už dostaly přidělenou. Mluví se tak o celé plejádě problémů, jež bude třeba vyřešit před tím, než se aktualizace opět rozjede a ostatně to není poprvé, co Microsoft musel rozšiřování nové verze pozastavit a dnes už něco takového nikoho ze židle nezvedne.

Pauza pro May 2020 Update přichází v očekávanou dobu, neboť ten začal být Microsoftem šířen právě v minulém týdnu. Dalo se tak tušit, že pokud nastanou problémy, které Microsoft donutí aktualizaci prozatím stáhnout, projeví se to právě zhruba po týdnu.

Od té doby se objevilo 11 závažných problémů, z nichž deset se stále zkoumá a řešení je zatím v nedohlednu. Například jde o BSOD objevující se v případě připojení či odpojení dokovací stanice s rozhraním Thunderbolt, nefungující myš v řadě her nebo neschopnost připojit více než jedno zařízení s Bluetooth najednou.

Microsoft také nechal na cílových počítačích zobrazovat nové upozornění, že Windows 10 verze 2004 je nabízena pro kompatibilní zařízení, ovšem to naše zatím ještě není připraveno a až bude, dostupná aktualizace se ukáže na stejné stránce.

To je mimochodem zajímavý obrat, který Microsoft používá a který vyznívá tak, jako by se novému systému měl přizpůsobit náš počítač a že příčina nekompatibility tkví právě v něm. Ve skutečnosti je tomu ale pochopitelně naopak a čeká se naopak na to, až Microsoft vyřeší problémy své nové verze systému Windows 10, jinak to ani nejde.

Díky tomuto oznámení ale aspoň uživatel pozná to, že právě i pro jeho počítač zatím platí stop pro rozšiřování verze Windows 10 2004, což ale neznamená, že si nemůže dopřát. Jen si ji musí sám a cíleně nainstalovat a dělá tak na vlastní nebezpečí.

Nová verze Windows 10 nabídne především přepracované rozhraní Cortany, rychlejší vyhledávání, nový Windows Subsystem for Linux (WSL2) a také vylepšenou aplikaci Your Phone pro propojení s chytrým telefonem.

