Microsoft předčasně končí iniciativu Xbox 20/20

Pro Xbox 20/20 tak byla založena příslušná stránka, kde se také nyní dozvíme o konci iniciativy. Ta slibovala pravidelný měsíční přísun informací po celý tento rok. To ale Microsoft osud zrovna nedodržoval a zveřejňoval novinky kdykoliv to uznal za vhodné a ne vždy po velkých dávkách jednou za měsíc.

Microsoft tak v podstatě ohlásil iniciativu slibující pravidelný přísun novinek, kterou sám už od začátku nedodržoval a nyní tak už pouze veřejně vyhlásil to, co muselo být každému jasné. Na stránkách se dočteme, že tak činí po zhodnocení svých plánů a programu na zbytek roku a že má v zásobě tolik různých novinek například o Xbox Series X, Halo: Infinite či cloudovém hraní, že se o ně bude s námi dělit s využitím různých způsobů.

Někdy využije speciální internetovou show, jindy zase jen video zveřejněné na YouTube, akce jiných společností, Xbox Wire a podobně. Cílem je tak zůstat i nadále flexibilní, což je ovšem něco zcela nezapadající do původní iniciativy Xbox 20/20, takže je otázka, proč s ní Microsoft vůbec začínal.

Ještě během tohoto měsíce by měl Microsoft představit světu konzoli Xbox Series S, čili tolikrát zmiňovaný Lockhart . Pak by měly být brzy ukončeny i dohady o tom, kolik budou nové konzole stát, což by firma možná mohla ohlásit právě při prezentaci své slabší Xbox a pak tu je i řada herních studií, která spadají mezi Xbox Game Studios a ta ještě nezveřejnila, na čem aktuálně pracují.