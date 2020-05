Microsoft přestane dodávat 32bitové Windows 10 pro nová PC

Se 32bitovou architekturou končí populární linuxová distribuce Ubuntu a velmi radikálně její podporu zastavil Apple po vydání macOS Catalina v říjnu 2019. Microsoft si takový krok nemůže dovolit, neboť by tím zkomplikoval život spoustě majitelé starších počítačů, ale i z jeho jednání je patrné, že s 32bitovým systémem do budoucna nepočítá. Prvním drobným náznakem mohlo být sjednocení minimálních požadavků pro Windows 10 , ke kterému došlo před rokem. V minulosti vyžadoval 32bitový systém alespoň 16GB disk a 64bitový potom 20GB disk, ale od Windows 10 May 2019 Update (verze 1903) již byl požadavkem 32GB disk pro obě varianty systému.