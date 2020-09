Microsoft připravuje DirectStorage: aby PC zvládala příval dat

Je zřejmé, že DirectStorage může posloužit nejen v případě her, ale i v jiných aplikacích, i když především hry budou tvořit náročný tok dat s mnoha I/O požadavky najednou, které by klasicky musel zpracovávat procesor. Díky DirectStorage bude možné tento tok dat akcelerovat a zrychlit. V případě NVIDIA RTX IO půjde o to, že data už nepůjdou přes CPU do RAM a z ní opět zpět do paměti grafické karty. Tok si bude řídit přímo GPU, aby si tahalo data z úložiště přímo do své paměti.

Od Microsoftu jsme se dozvěděli, že API DirectStorage stojí právě za Xbox Velocity Architecture , a v příštím roce dorazí i do světa PC, i když není jisté, zda se stane už součástí ostrých verzí Windows 10, nebo jen vývojových verzí. Server Tom's Hardware uvádí, že nové API má za úkol zrychlit nahrávání herních dat, odstranit případná úzká hrdla s tím spojená, která mohou mít za následek propady FPS (nebo jiné nechtěné úkazy jako opožděné nahrávání textur) a také značně snížit zapojení CPU do celého procesu. To tak odpovídá tomu, co slibuje RTX IO.

Dnešní hry využívají velký objem dat, za nimiž se skrývají i textury nebo zvuky, které by se do paměti běžného PC nemohly všechny vejít, a tak jsou soubory s těmito daty rozděleny na bloky a do paměti se nahrávají pouze ty, které jsou aktuálně potřebné. Tyto bloky jsou poměrně malé a bude to platit i pro hry pro nové konzole. Dle Microsoftu bude nová Xbox Series X tvořit přes 35 tisíc I/O požadavků za sekundu, což je jednak práce pro moderní PCIe/NVMe SSD, která takový nával musí zvládat, ovšem na druhé straně je tu zbytek systému a především CPU, které už může být takovým úkolem zavaleno, zvláště když se do toho zapojí navíc i dekomprimace čtených dat. Především soubory s texturami už často bývají komprimované.

Pokud by tak hry měly být schopny plně využít výkonu moderních SSD se čtením až kolem 7 GB/s, dle NVIDIE by na tento úkol mohl padnout výkon i 24 jader moderního procesoru. Takže je zřejmé, že se na to musí jít jinak. DirecStorage tak dle Microsoftu umí značně redukovat overhead celého procesu, paralelně zvládat velké dávky I/O požadavků s jen malou účastí OS a CPU a aplikace či hry samotné nebudou muset reagovat na opravdu každé upozornění o splnění I/O požadavku, což sníží z jejich strany celkovou a často zbytečnou režii.

Microsoft hlásí, že díky DirectStorage může systém zvládnout i velký příval dat při jen částečném zatížení jednoho jádra procesoru. API bude určeno logicky především pro hry, ostatně do světa PC přijde právě z Xboxu. My budeme potřebovat jednak PCIe/NVMe SSD, ale není jisté, zda to bude na úložný systém jediný požadavek. My pak víme, že dané API budou podporovat nové GeForce Ampere a dosud nevíme, jak tomu bude v případě starších GeForce nebo Radeonů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: