Microsoft pro svůj Word chystá funkci prediktivního textu

Funkce prediktivního textu se nám jednoduše snaží nabízet text, který by mohl být vhodným pokračováním toho, co píšeme. Jde tak o slova, která jsou nabízena na základě kontextu a počátečních písmen, která jsme už zadali, čili jde o funkci založenou na strojovém učení. Ale ještě teprve uvidíme, ale co zvládne prediktivní text ve Wordu.

Dle Neowin byla daná funkce už přidána do veřejné roadmap produktů Microsoft 365 a dorazit by měla v průběhu března. Microsoft s tím už asi nebude mít moc práce vzhledem k tomu, že prediktivní text už má od listopadu i Outlook a zakrátko by jej měla dostat i verze Outlooku pro Android. Vypadá to však, že jde o funkci vázanou přímo na Microsoft 365, a tak není vůbec jisté, zda bude součástí klasických Office, které byly už ohlášeny v nové verzi Office 2021

A jak funguje prediktivní psaní u Microsoftu? Ten tuto svou funkci popsal slovy, že to je jako AI koukající přes rameno, jak píšeme, k čemuž nám bude napovídat. Když třeba systém uvidí, že píšeme text, který bude schopen dokončit s využitím své databáze, pak nabídne jeho zbytek a nám postačí pro jeho doplnění stisknout na klávesnici Tab. V podstatě jde o to samé, co nabízí třeba i Google či jiné služby při zadávání vyhledávacího řetězce.

Microsoft také už sám predikci nabízí na softwarové klávesnici systému Windows, ale tam šlo pouze o možnost vybrat si z nabízených slov, která se objeví nad samotnou klávesnicí, což dobře známe právě i z mobilních systémů. Predikce ve Wordu by ale měla fungovat lépe a právě s ohledem na to, že budeme psát na klasické hardwarové klávesnici.

Firma také už loni v září trpělivě vysvětlovala, že text, který budeme na své klávesnici psát, nebude zasílán do jejích serverů, čili se nemáme obávat, že to bude představovat další vektor, skrz nějž budou firmy sbírat citlivé informace. Krom toho tu bude stále možnost danou funkci zcela deaktivovat.



