Microsoft Productivity Score: jen přehled, nebo kladivo na zaměstnance?

Microsoft na konci října zveřejnil soubor nových nástrojů pro Microsoft 365, které nazval Microsoft Productivity Score . Reagoval tím právě na hromadný přesun zaměstnanců z kanceláří do jejich domovů, kde využívají právě i cloudové technologie Microsoftu.

Na jeho blogu se přitom píše, že Microsoft Productivity Score pomůže vedoucím pracovníkům získat přehled nad zvyky zaměstnanců a jim samotným umožní získat takové návyky, které povedou k využití skutečného potenciálu nástrojů, s nimiž pracují. Už předem ale bylo jasné, že Microsoft vytvořil pro manažery prostředek, s jehož pomocí budou moci velice snadno porovnávat své podřízené, a to třeba právě i jen na základě výsledného procentuálního skóre. Záleží samozřejmě jen na tom, jakým způsobem se Microsoft Productivity Score využije, i když Jared Spataro (CVP, Microsoft 365) na daném blogu jasně uvedl, že tento nástroj nebyl vyvinut pro monitorování práce zaměstnanců, ale pro hledání nových cest a možností pro zlepšení.

Tato funkce je tak v provozu už měsíc, a manažeři tak získali první 28denní přehledy o produktivitě zaměstnanců, na jejichž práci dohlížejí. Data přitom mohou být anonymizována, ale to je pouze možnost, která není ani tou výchozí volbou. K dispozici jsou tak o každém konkrétním zaměstnanci informace o tom, jak moc se zapojil do skupinových konverzací, kolik e-mailů poslal nebo jak se podílel na vzniku společně tvořených dokumentů. Nicméně dle Spatara nejde o monitorování práce.

David Heinemeier Hansson (tvůrce Ruby on Rails a spoluzakladatel Basecampu ) si už vůbec nebere servítky, když říká , že Microsoft otevřel díru do pekla, a to zrovna v době, kdy si už pomalu budoval jméno nové a lepší společnosti. Dle něj jde tak o zdaleka nejinvazivnější prostředek pro monitorování práce zaměstnanců, jaký mainstream kdy poznal.