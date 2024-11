Microsoft protlačuje vyhledávač Bing a prohlížeč Edge, spustil soutěž o 1.000.000 USD

Microsoft Rewards, kdy za používání vyhledávače Bing a dalších služeb společnosti můžete získávat body, které lze pak proměnit za různé odměny (např. dárkové karty do Alzy a další). Na některých trzích ale firma spustila akci The Ultimate Giveaway. A ta je už docela jiná káva.

Microsoft je úspěšný v mnoha oblastech, nicméně pokud jde o prohlížeče a vyhledávače, jeho Edge a Bing na tom nejsou úplně nejlépe. Bing se sice už dostal ke 14 % , to je ale stále jen zlomkem toho, co dosahuje Google v obou kategoriích. Microsoft podporuje své služby např. v rámci, kdy za používání vyhledávače Bing a dalších služeb společnosti můžete získávat body, které lze pak proměnit za různé odměny (např. dárkové karty do Alzy a další). Na některých trzích ale firma spustila akci. A ta je už docela jiná káva.

V rámci této soutěže je možné získat za různé aktivity v prohlížeči (např. "streak" za každodenní vyhledávání Bingem, jeho nastavení jako výchozího) a vyhledávači až 200 "lístků" pro vstup do soutěže. Ta trvá do 31. prosince 2024 a poté jeden z vylosovaných šťastlivců získá odměnu ve výši 1.000.000 USD (k dnešnímu dni po přepočtu 23,6 milionu Kč). Něco takového si někteří překládají jako už hodně zoufalou snahu Microsoftu přilákat ke svým službám další uživatele. Ať už si to budeme vykládat jakkoli, dále bude k dispozici 10 odměn ve výši 10.000 USD jako šek nebo jako předplacené karty, přičemž budou vždy dvě pro každou zemi, ve které se tato soutěž pořádá. A Česká republika k nim bohužel nepatří. Mezi vybranými zeměmi je USA (společně s Portorikem), Kanada, Velká Británie, Francie a Německo. Microsoft dá také 5 USD nadacím UNICEF a World Wildlife Fund (WWF) za každého uživatele, který nasbírá alespoň 50 lístků (max. 500 tisíc USD, tedy 250 tisíc USD na nadaci).