Microsoft ruší Mixer a spojí se s Facebook Gaming

Mixer je tak herní streamovací platforma firmy Microsoft, která se dle oficiálního blogu vyvine a dostane šanci "nabídnout nové zážitky a příležitosti celému hernímu světu", ovšem ve skutečnosti jde prostě o to, že bude uzavřena a pozřena konkurenčním Facebook Gaming. Z úst Microsoftu se to pochopitelně nedozvíme, ale lze uvažovat o tom, že Mixer jednoduše nevyvolal dostatečně velký zájem, aby se uživil vedle zavedených a větších služeb jako Twitch, YouTube Gaming nebo právě i vedle Facebook Gaming.

Phil Spencer, šéf xboxové divize Microsoftu, se k tomuto tématu vyjádřil pro server Polygon . Uvedl, že k tomuto rozhodnutí vedení došlo už dříve v tomto roce, respektive bylo stanoveno, že je třeba zásadně změnit přístup a že nebude možné Mixer provozovat tak jako doposud. Microsoft tak začal hledat partnera, který by měl "podobný náhled na svět hraní a jak se ten může do budoucna rozvíjet" i s ohledem na celkový dopad. Takový partner by si tak měl osvojit komunitu Mixeru a dále s ní pracovat, čili prostě a jednoduše, Microsoft hledal někoho, kdo by byl ochoten Mixer koupit a o to šlo především.