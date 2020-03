Microsoft si patentoval způsob využití mozkových vln pro těžbu kryptoměn

Patentovaný koncept Microsoftu tak zahrnuje různá biologická data, a to například z mozkových vln, teploty těla, krevního oběhu, pohybu, aktivity orgánů, pulzu, pohybu očí a tak dále. Tato data by se pak spárovala s tím, co při jejich vzniku právě daný člověk dělal, aby vznikl celkový digitální otisk a unikátní data potřebná pro Proof-of-Work (PoW). PoW je algoritmus využívaný v blockchainu pro potvrzování transakcí a tvorbu nových bloků, z nichž se skládá celý řetězec.

V popisu patentu se píše, že se zde bude využívat třeba aktivita mozku nebo informace o teplotě těla v době, kdy se člověk zrovna dívá na reklamu nebo využívá jisté internetové služby a tato data mohou být využita v procesu těžby kryptoměn.

Jinými slovy, k těžbě by se nepoužíval výkon počítačů, ASIC či jiných zařízení jako dnes, ale v podstatě náš čas věnovaný sledování reklam nebo jiné aktivitě, což s sebou nese poněkud mrazivý nádech budoucnosti, kde by nám velký bratr nekoukal do domácností, ale rovnou do mozku.

Microsoft by nás mohl dopodrobna sledovat v době, kdy využíváme jeho vlastní služby či služby někoho jiného, zatímco my bychom přitom mohli vydělávat peníze, respektive jistou kryptoměnu. To se podobá již dnes dobře známým věrnostním konceptům, které nám nabízejí odměny třeba za usilovné hraní her, ovšem Microsoft si k tomu v rámci patentu vybral metody, které dokáže překonat snad už jen ona pověstná mimozemská anální sonda.

Pochopitelně ale jde pouze o patentovanou myšlenku, jejíž realizace by dnes vyžadovala zapojení celé řady senzorů, takže člověk by potřeboval nejspíše celý headset, který by si nasadil před monitorem a nechal se prostřednictvím něj sledovat. Ale v budoucnosti, kdo ví jak jednoduché bude sledování biometrických údajů? Už dnes běžně využíváme v různých zařízeních snímače tepu i otisků prstů, kamery rozpoznávají náš obličej a zvládnou i pohyb očí a další jistě budou následovat, takže za pár let mohou zvládnout třeba i sledování mozkových vln.

Není přitom těžké uhodnout, o co Microsoftu v tomto případě jde. Již pěknou řádku let je to firma prodávající služby a orientující se na reklamu, přičemž komplexní data o tom, co člověk zažívá při sledování reklamy, na co se přesně kouká, jak se mu mění tlak a tep, taková jsou pro takové společnosti přímo svatým grálem a zároveň žádanou komoditou.

