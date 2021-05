Microsoft si připravuje HoloLens pro běžné zákazníky

Microsoft HoloLens tu zbyl, zatímco Magic Leap financovaný Googlem o sobě už delší dobu nechal vědět a naposledy to s tímto projektem nevypadalo dobře . Nyní se ale můžeme těšit na verzi HoloLens pro běžné spotřebitele, kterým by tak Microsoft rád vnutil headset pro rozšířenou realitu. Jenomže k čemu jim může být, když byl dříve prezentován především jako vzdělávací či pracovní nástroj, který si osvojila také americká armáda





Microsoft tak má dle Alexe Kipmana, který ve firmě vede divizi Mixed Reality, plány na vytvoření verze pro běžný trh, což potvrdil v rozhovoru pro The Wall Street Journal (via TechSpot ). Dle Kipmana je důležité, aby se tato technologie dostala mezi masy a Microsoft by byl samozřejmě rád, aby to znamenalo i rozšíření jeho platformy Mesh, která je určena obecně pro headsety rozšířené či smíšené reality, čili nejen HoloLens.

Je tak logické, že Microsoft bude sám chtít začít s prodejem cenově dostupných headsetů, což aktuální HoloLens 2 s cenou 3500 USD v Microsoft Store rozhodně není. Verze pro spotřebitele bude muset být dle Kipmana menší, a to v podobě "společensky akceptovatelných brýlí" a také bude muset nabídnout funkce, které půjdou daleko za prostá upozornění na došlé zprávy a podobně.

Slovy čísel, pokud HoloLens 2 váží přes 500 gramů a má spotřebu kolem 8 W, pak výše uvedené dle Kipmana splní headset s hmotností kolem 90 gramů a spotřebou jen 2 W. Microsoft už na tom pracuje, a to se společnostmi Epic a Niantic. Epic dobře známe a Niantic je firma zabývající se vývojem platformy pro rozšířenou realitu se sociálním přesahem. Čili to vypadá jednak na hry a pak na sociální sítě, jak se ostatně dalo očekávat. Kdy má ale headset od Microsoftu přijít na trh, to se zatím nedozvíme, ale jisté dle Kipmana je, že to nebude letos.

Ceny souvisejících / podobných produktů: