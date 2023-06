Microsoft skončil s vývojem her pro konzole Xbox One

V rozhovoru se šéfem Microsoft Xbox Game Studios, kterým je Matt Booty, vyplynulo, že hráči s herními konzolemi Xbox One se už žádných nových her nedočkají, alespoň co se týče studií spadajících pod Microsoft. Booty to oznámil v rozhovoru pro Axios, kde řekl, že se Microsoft posunul na 9. generaci konzolí, tedy výhradně na Xbox Series X a Series S (ty byly představeny koncem roku 200). To znamená, že pro starší platformu už nebude vyvíjet hry žádné z 23 studií, které Microsoft vlastní.



Majitelé těchto starších generací se dočkají akorát aktualizací již existujících her, příkladem může být Minecraft. Naproti tomu konkurenční Sony prodloužilo podporu starších konzolí, což jistě udělalo radost více než 100 milionům lidí, kteří na nich ještě pořád hrají. Pokud budou chtít hráči s různými verzemi Xbox One 8. generace hrát novější hry, budou muset využít streamovací herní službu Microsoft Xbox Cloud Gaming.

Trochu potíže jsou nicméně i s novější konzolí Xbox Series S. Ta má slabší hardware než Series X, což pro vývojáře klade větší nároky na vývoj, protože musí zajistit, aby hry dobře běžely na obou platformách, tedy i na té slabší. Problémem je i prodloužení vývojových cyklů. High-endové hry kdysi zabraly v průměru okolo 2-3 let vývoje, nyní je ale standardem asi 4-6 let. Booty také řekl, že se Microsoft snaží být ve vývoji her někde uprostřed, tedy nalézat rozumný kompromis mezi centralizovaným řízením i ponecháním volné ruky jednotlivým herním studiím, která pod něj spadají.