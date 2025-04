Microsoft slaví 50 let existence

Je tomu už 50 let, co vznikla společnost. Její datum založení je 4. dubna 1975 a postarali se o to pánové Bill Gates a dnes již zesnulý Paul Allen . Historie začala tím, že v lednu 1975 chtěl Allen vytvořit interpretr pro počítač Altair 8800, načež spolu s Billem Gatesem vyvinuli simulátor počítače i onen interpretr. Z tohoto nakonec vznikl Altair Basic a v dubnu byla založena společnost Micro-Soft. Od té doby se ale hodně změnilo. V 80. letech, konkrétně v roce 1981, přinesli operační systém MS-DOS pro počítače IBM PC, dalším velkým milníkem byla grafická nadstavba Windows 1.0 v roce 1985 a kancelářský balík Office, který se objevil v roce 1990. Většího rozšíření se pak v 90. letech dočkala verze operačního systému Windows 3.1.