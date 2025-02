Microsoft stáhl zavádějící návod na odinstalaci Edge, ve skutečnosti Edge propagoval

Společnost Microsoft byla už několikrát přistižena při ne zrovna fér praktikách, které vnucovaly lidem jeho prohlížeč Edge. Ten je sice v posledních verzích považován za velmi zdařilý a některými i lepší než Chrome, nicméně přehnané vnucování je značně kontroverzní. Nedávno jsme tu měli např. problém s tím, že v aplikaci Bing Wallpaper byly techniky, které by se dali označit až za malware . Nyní tu máme další nový problém. Microsoft měl webovou stránku "Uninstall Microsoft Edge", od které bychom asi čekali, že bude uživatele informovat o tom, jak tento prohlížeč odinstalovat. Jenže nic takového tam nebylo.

Za zavádějícím názvem se totiž skrývala stránka, která Microsoft Edge propagovala místo toho, aby uživateli dala jakoukoli informaci o tom, jak ho odinstalovat. Objevilo se zde např. srovnání vlastností Edge proti konkurenčnímu Google Chrome. Microsoft tak vyzdvihoval integraci AI Copilot, která pomáhá i s vyhledáváním, dále funkci Designer, což je generativní AI, u Edge zmínil také přítomnost vertikálních panelů, díky kterým je jednodušší jejich identifikace. Dále přináší systém kupónů a vyhledávání výhodných nabídek, máme tu možnost čtení stránek nahlas a integrovanou VPN. Microsoft pak po kritice, kterou toto zavádějící vnucování prohlížeče přineslo, stránku stáhl.

Není to ale jediný prohřešek. Počátkem letošního roku se stávalo např. to, že když uživatel zadal do bingu "chrome" pro vyhledání a nainstalování prohlížeče Google Chrome, Edge zobrazil velký banner o tom, že není potřeba žádného jiného prohlížeče než Bing a současně odkaz vedoucí na stránku Chromu byla záměrně částečně zakrytá (postupným gradientem až do zmizení).