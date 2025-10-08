Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Grafiky a hry
Hry a technologie
Microsoft

Microsoft testuje "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, platí se totiž reklamami

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Microsoft nedávno zdražil několik plánů Xbox Game Pass, zkouší nicméně "bezplatné" Xbox Cloud Gaming, které se bude platit pomocí reklam.
Placení za produkty může být penězi, mnohdy je ale částečně nebo plně hrazeno také reklamou. Jednou z takových služeb by mohl být Microsoft Xbox Cloud Gaming, který je podle zákulisních informací testován v bezplatné variantě (navíc to není poprvé, co se o něčem takovém mluví). Ta by měla umožnit zákazníkům využívat tuto cloudovou službu bez toho, aniž by přímo platili vlastními penězi. Samotné placení by tedy probíhalo sledováním reklamy. Podle zákulisních informací by se před začátkem streamováním měla spustit 2minutová reklama, resp. 2minutový blok reklam. Mezi další omezení by mělo patřit to, že jedno herní sezení by mohlo mít maximálně hodinu a celkově by takto bylo dostupných 5 hodin měsíčně. Tyhle limity se mohou před spuštěním ještě změnit.
 
Zatím není úplně jasné, kdy by se měla tato služba spustit. Spekuluje se však o tom, že by se tak mohlo stát v řádu měsíců. Také se mluví o tom, že by se měla dostat do veřejného testování pravděpodobně přes Xbox Insider. Ve výsledku by měla být dostupná na Xbox Series X, Series S, Xbox One, počítačích, handheldech a prohlížečích. Hráči by mohli streamovat své vlastní hry, které už vlastní, ale rovněž vybrané herní tituly z Free Play Days. Takové bezplatné akce budou probíhat o víkendu a měly by občas zahrnovat také Xbox Retro Classics.
 

