Microsoft testuje bezplatný omezený Office 365 placený reklamou

Microsoft zkouší nové způsoby, jako dostat kancelářský balíček Office (dnes i Microsoft 365 a podobně) mezi více lidí. Vedle placených verzí jednorázově (Office 2024) a předplatným (Microsoft 365) nabízí i bezplatnou online variantu (Office Online, resp. Microsoft 365 Online) a nově se prozatím testuje i bezplatná desktopová varianta. Ta tedy neběží v rámci prohlížeče jako Office Online, ale jde standardní aplikaci, která se instaluje. Asi nikoho nepřekvapí, že bezplatnost se tady projeví v mnoha omezeních. Aplikace tak mají spoustu zašedlých funkcí, které nejsou dostupné (nelze třeba instalovat add-iny, nastavit řádkování textu nebo ohraničení). Tím hlavním je ale to, že se v pravém sloupečku zobrazuje nemalá reklama.

Čas od času se zde přehraje také 15sekundová video-reklama. Uživatelé mají k dispozici pouze Word, Excel a PowerPoint, to jsou nicméně obecně asi tři nejpoužívanější aplikace z celého balíčku. Dále uživatelé dostávají k dispozici bezplatný 5GB cloud OneDrive, to je ale rovněž součástí jedné nevýhody. Bezplatná varianta sice běží lokálně na PC jako aplikace, výsledné soubory ale umožňuje ukládat výhradně do online prostoru na tento cloud. Tyto soubory si sice můžete zkopírovat z OneDrive na lokální úložiště, ale je to nepříjemnost navíc. Zda Microsoft tuto variantu oficiálně představí široké veřejnosti, to ještě není známo. Nemuselo by nás to ale moc překvapit.