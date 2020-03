Microsoft testuje lištu s aktuálními zprávami ve Windows

News Bar je lišta s aktuálními zprávami z více než 4 500 zdrojů přizpůsobených pro daný region. Uživatel si může aplikaci přizpůsobit k obrazu svému, mimo jiné si vybrat, zda lištu zobrazit ve spodní (nad hlavním panelem), levé nebo pravé části obrazovky. Na panelu se potom zobrazují titulky nejvýznamnějších zpráv, a to s obrázkem nebo pouze jako text (opět podle preferencí uživatele). Pokud si chcete od přívalu nových informací odpočinout, lze lištu snadno minimalizovat. Investory zaujme možnost zobrazovat v liště aktuální ceny akcií dle vlastní volby. Podporováno je také zobrazení na více monitorech.

Beta verze ovšem neumí vše, co bychom očekávali. V tuto chvíli tak není možné vybírat konkrétní témata nebo zdroje, takže aplikace vám servíruje to, co sama považuje za nejdůležitější. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete na titulek kliknout a otevře se vám přímo daný zpravodajský web. V tomto ohledu ovšem Microsoft ignoruje nastavení výchozího prohlížeče ve Windows a otevře odkaz automaticky ve svém vlastním programu Edge . Uživatelé si navíc stěžují, že pro ukončení aplikace je nutné ji nejprve minimalizovat a až následně ukončit na hlavním panelu. Při pouhé minimalizaci se totiž po dvou hodinách zase zobrazí, tedy pokud uživatel předtím nenastavil minimalizaci na delší dobu (až osm hodin) nebo napořád.

V tuto chvíli není jasné, kdy News Bar opustí beta verzi ani kdy se rozšíří do dalších regionů. Vzhledem k tomu, že jako zdroj informací využívá službu MSN News, která má také svou českou verzi, by to nemuselo dlouho trvat. Microsoft se svou aplikací přichází právě v době, kdy zájem lidí o aktuální zpravodajství výrazně roste. Pro možnosti sledování pandemie koronaviru před pár týdny společnost přidala do služby Bing také interaktivní mapu s počtem nakažených nemocí COVID-19