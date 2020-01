Microsoft testuje reklamy do Wordpadu

Microsoft má přirozeně zájem na tom, aby lidé používali jeho služby a jeho operační systém může být velice nápomocný k jejich propagaci. Pokud se tak bavíme o reklamách ve Windows 10, jde spíše právě o propagaci dalších produktů Microsoftu a to bude platit i pro Wordpad.

Aplikaci Wordpad známe jako okleštěný Word, jenž je součástí základní instalace systému a v němž se ve výchozím nastavení otevírají dokumenty s příponou .doc či jiné, pro něž se nenajde vhodnější aplikace. Wordpad tak používají lidé, kteří nepotřebují nic lepšího, ale mohou být otevřeni k tomu, aby něco lepšího zkusili využít a právě v těchto vodách chce Microsoft lovit.

Microsoft zatím jen testuje zobrazování reklam přímo ve Wordpadu, a to v nažloutlém proužku, kde se může zobrazit třeba nabídka využití Wordu, Excelu, PowerPointu či prostě celého balíku Office, online a zdarma. To samo o sobě Microsoftu ještě moc nepřinese, ale pak už jsou uživatelé jen krok od toho, aby si pořídili již placenou verzi.

Tato sdělení od Microsoftu přitom nejsou ani moc invazivní, takže bude stačit si jich prostě nevšímat, neboť nezakrývají nic důležitého a nezabírají moc prostoru. Navíc to jsou sdělení, která jsou velice relevantní k dané aplikaci a zatím není ani jisté, že je Microsoft vůbec bude chtít nasadit v praxi. A pokud ano, v českých verzích systému se ani pak nemusí zobrazovat.

Bylo by pak ale dobré, kdyby se tyto reklamy ve Wordpadu nezobrazovaly vytrvale i poté, co je bude uživatel bez okolků zavírat, třeba i s potvrzením toho, že o nabídce ví, ale chce ji ignorovat. To už ale bude záviset na konečné případné implementaci. V každém případě je pak tato podoba lepší než to, co Microsoft zkoušel v minulosti, když se snažil lidi odradit od instalace jiných webových prohlížečů s tím, že už mají v počítači přece tu "bezpečnější alternativu" a sice Edge.

Zdroj: Rafael Rivera via Twitter

