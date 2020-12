Microsoft ulovil exkluzivní Ark II s Vinem Dieselem a pokračuje v tažení

Ark: Survival Evolved je známá hra na téma přežití, která nás vrhne do nepřátelského prostředí, v němž se musíme naučit nejdříve postarat sami o sebe a pak se pustíme do chytání a ochočování dinosaurů. Epic Games tuto hru nabídl zdarma v polovině tohoto roku, takže jsme měli možnost si ji vyzkoušet a zahrát si verzi pro jednoho hráče nebo i multiplayer. Její hodnocení přitom není snadné a názory se velice různí, ovšem vypadá to, že Ark II se bude značně lišit.

Už jen to, že se do hry do role jedné z hlavních postav dostal Vin Diesel, ukazuje na to, že Ark II bude orientována více na příběh, který v prvním díle neexistoval, respektive jeho roli zastaly postupné expanze v podobě pěti placených DLC.

Je ale zřejmé, že pokud by Studio Wildcard vydalo Ark II coby v podstatě stejnou, jen technicky vylepšenou hru, asi by moc nepochodilo. Technická stránka dle traileru vypadá ale velice dobře, ovšem je tu především ta otázka, co se pod ní bude skrývat.

Vin Diesel si zahraje postavu Santiaga, přičemž Microsoft jej označuje za velkého fanouška předchozího dílu, v němž má mít nahráno prý přes 1000 hodin. Krom toho jeho role zasáhne také do animáku Ark: The Animated Series, což platí i pro Gerarda Butlera či Karla Urbana.

Ark II také bude obsahovat nové nepřátele v podobě jisté humanoidní rasy a bude tu také prolnutí mystického světa s moderními technologiemi. Na další informace si musíme počkat. Jisté ale je, že i Ark II bude patřit do žánru Survival.

Tato hra však bude exkluzivně v nabídce Microsoftu , což ovšem neznamená jako v případě firmy Sony, že ji uvidíme jen v konzolové verzi. Platí spíše to, že Ark II nebude k dispozici pro PlayStation, ale zahrajeme si ji na Xboxu, na PC či na streamovacích službách (přinejmenším na xCloudu). Dle zpracování Ark II vypadá na next-gen hru, která se evidentně na trh ještě nechystá.

Uvidíme také, zda Studio Wildcard také později nepřejde k Microsoftu, který nedávno ukořistil samotnou Bethesdu a s ní rovněž id Software, MachineGames, Arkane a předtím také studia jako PlayGround Games, Obsidian, Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Game a další. To by v nejbližších letech už mělo začít přinášet své ovoce.



