Microsoft uvede Windows 10X až v roce 2021, zatím jen pro jeden displej

Microsoft Windows 10X se mluví už docela dlouho. Nejprve to vypadalo, že bude k dispozici pro O operačním systémuse mluví už docela dlouho. Nejprve to vypadalo, že bude k dispozici pro Surface Neo se dvěma obrazovkami, nyní se však čím dál častěji objevují informace, že tomu bude trochu jinak. Surface Neo se stále odkládá a s ním i Windows 10X, který má být speciální verzí systému s jednodušším ovládáním optimalizovaným pro mobilní zařízení, což ale neznamená, že musí být využíván jen na nich. Nejnovější zprávy hovoří o tom, že se Windows 10X objeví až v průběhu příštího roku (podle všeho na jaře) a budou podporovat jen zařízení s jedním displejem zejména pro podnikové a vzdělávací použití.

Podpora přístrojů se dvěma obrazovkami by měla přijít až v roce 2022 (také na jaře), což by mohlo znamenat odsunutí Surface Neo až na tento termín. Dále se hovoří o tom, že Windows 10X nebudou podporovat aplikace Win32, ale jen Universal Windows Platform (UWP) a webové aplikace. Zmiňuje se totiž i to, že by Microsoft mohl chtít rozjet svou cloudovou virtualizační službu, která by mohla uživatelům nabízet běh Win32 aplikací pomocí cloudových služeb. Druhým důvodem je i to, že snaha o rozběhání těchto aplikací na Windows 10X měla v praxi ukázat nečekaně velké problémy s výkonem.