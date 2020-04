Microsoft varuje před malwarem pro těžbu kryptoměn ve filmových torrentech

V souvislosti s omezeními souvisejícími s pandemií koronaviru lidé tráví doma více času u filmů a seriálů. Kromě toho, že roste mimo jiné počet předplatitelů Netflixu , si diváci také častěji stahují obsah nelegálně. Podle britské společnosti Muso vzrostl počet pirátsky stažených filmů na konci března o desítky procent ve srovnání se stejným obdobím o měsíc dříve, kdy ještě ve většině zemích nebyla zavedena žádná opatření. V silně postižené Itálii si uživatelé stáhli o 66 % více pirátských filmů, ve Španělsku o 50 % a v USA o 41 %. To samozřejmě není dobrá zpráva pro tvůrce a distributory filmů, ale slavit naopak mohou hackeři. Právě pirátsky stahovaný obsah totiž bývá často zdrojem škodlivého kódu – v minulosti byl zaznamenán třeba malware v osmé řadě populárního seriálu Hra o trůny

Bezpečnostní experti z Microsoftu tento týden varovali před malwarem, který cíli na uživatele využívají torrentové servery. Právě na nich byly objeveny nakažené soubory, které byly poprvé nahrány 11: dubna a od té doby si je stáhly minimálně desítky tisíc lidí. V tuto chvíli se naštěstí útočníci zaměřují především na španělsky hovořící „piráty“, proto byly malware objeven v souborech torrentech dramatu La hija de un ladrón, komedie Lo dejo cuando quiera nebo do španělštiny nadabovaného thrilleru Nákaza (Contagion) od režiséra Stevena Soderbergha, který vzhledem k aktuální pandemii nemoci COVID-19 získal na popularitě – na pirátských serverech meziročně až o 5 600 %. Mezi výjimky patří akční snímek John Wick 3, který je šířen v originálním znění. Mezi nejvíce postižené patří uživatelé ze Španělska a Latinské Ameriky, především z Mexika a Chile.

Není ovšem vyloučeno, že se hrozba v budoucnu objeví v nových variantách. Pokud tedy neodoláte pirátsky šířeným filmům, měli byste si při stahování dávat pozor, ale to je varování, které platí obecně. Jak ovšem funguje tento konkrétní malware? Podle dostupných informací nejsou nakažené soubory dostupné na nejznámějších torrentových webech jako The Pirate Bay. Poškozený si do svého počítače stáhne archiv ZIP, který kromě samotného torrentu pro stažení filmu obsahuje také textový soubor se škodlivým skriptem VBScript. Tento skript potom využije BITSAdmin, legitimní protokol od Microsoftu, ke stažení další komponenty, která se potom snaží do paměti počítače vložit škodlivý kód pro těžbu kryptoměny. Uživatel si může všimnout snížení výkonu svého počítače, ale jinak na sebe malware nijak neupozorní.

Microsoft dodává, že počítače s antivirovým softwarem Windows Defender jsou před touto hrozbou chráněny.

