Microsoft vydal návod pro rychlejší hry ve Windows 11 a vyšší FPS

Podle Steamu má už skoro 25 % uživatelů své herní PC postavené na operačním systému. Nyní sama společnost Microsoft vydala krátký návod k tomu, jak navýšit herní výkon počítačů s tímto systémem pomocí vypnutí některých (pro hráče obvykle) nepotřebných služeb. Jejich vypnutím ale může dojít ke snížení bezpečnosti PC, takže je to něco za něco.

Jako první tu máme vypnutí funkce Integrita paměti. K té se dostanete přes Start > "Izolace jádra" (stačí napsat do vyhledávání), přičemž by se pak v novém okně měla objevit možnost deaktivace Integrity paměti. Ta má za úkol, aby útočníci nemohli podvrhnout škodlivý kód do systému a také ověřuje podpisy všech nahraných ovladačů. Většina herních počítačů také nebude provozovat virtuální stroje, a tak se opět např. přes Start a napsání "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows" do vyhledávání můžete dostat k nabídce, kde lze vybírat funkce systému Windows, které mají být aktivní a které ne. Pokud je zaškrtnuta "Platforma virtuálního počítače" a nepotřebujete ji, můžete ji odškrtnout.

Pak už je jen nutné restartovat zařízení, takže určitě nejde o něco, co byste si chvilkově zapínali a vypínali tehdy, když jdete hrát hry. Na hothardware.com to otestovali a ve hře Shadow of the Tomb Raider získali 4,5% nárůst frekvence (ze 112 na 117 fps).