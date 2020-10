Microsoft vypustil na trh Windows 10 October 2020 Update

Microsoft tak na trh vypustil další verzi Windows 10, která nyní nese označení October 2020 Update. Jde tak o obvyklou velkou podzimní aktualizaci systému, po níž bude další následovat až zase na jaře.

Windows 10 October 2020 Update se zaměřuje především na vylepšení uživatelského rozhraní, zatímco "pod kapotou" tentokrát není tolik změn, což by mohlo snad i znamenat méně problémů, ale to se teprve uvidí.



Máme tu také ještě vyšší integraci prohlížeče Edge do systému, která umožní, abychom pomocí notoricky známé zkratky Alt+Tab přepínali nejen mezi okny aplikací, ale i mezi listy/taby prohlížeče. Samotný Edge také nově nabízí funkci Collections, která odpovídá funkci Firefox Pocket a umožní nám snadněji organizovat a ukládat obsah nalezený na webu.

Především ale narazíme na přepracované Start menu, ovšem nijak zásadně. To ostatně ukazuje přiložená animace, dle níž tu jsou nové ikony bez modrého pozadí, což umožní zvýraznit nastavený styl. Microsoft tak v podstatě jen odstranil modré či jinak zbarvené pozadí a ponechal zbytek ikonek průhledný, aby se pozadí nebilo s nastaveným barevným schematem.

A jak už jsme se dozvěděli dříve, v novém Nastavení bude k dispozici volba pro změnu obnovovací frekvence monitoru, ale ta není nová. Jen se přesunula ze starého nastavení systému v Ovládacích panelech.

Pak tu jsou také jiné novinky jako vylepšené přihlašování do systému pomocí biometriky a Windows Hello a pro lepší zabezpečení také Windows Defender Application Guard (WDAG), který hardwarově izoluje běh vybraných aplikací jako Edge či Office, a to pomocí virtualizačních technologií. Více informací o novinkách naleznete zde