Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Operační systém Microsoft Windows 10 bude mít oficiální podporu jen do října 2025. Další už je placená, nicméně netýká se to EEA, tedy Evropské unie a 3 dalších evropských států, kde bude bezplatná i nadále.
Konec oficiální podpory operačního systému Microsoft Windows 10 nastane už 14. října 2025, tedy zhruba 10 let od představení a jen 4 roky poté, co byl představen nástupce, Windows 11. Právě to je něco, co se nelíbilo organizaci Euroconsumers, která toto napadla jako porušení zákona Digital Markets Act (DMA). Ta upozornila na to, že podpora Windows XP skončila až 7 let po uvedení Windows Vista a v případě Windows 7 šlo dokonce o 8 let po představení Windows 8. Čtyřletá lhůta u Windows 10 je tak výrazně kratší než to, co bylo dosud zvykem. Windows 10 je navíc široce užívaným operačním systémem a organizace říká, že ukončení podpory takto odstaví od aktualizací více než 850 milionů stále funkčních počítačů, které jen mnohdy nemají to štěstí, že nepodporují některé zvýšené hardwarové nároky, které vyžaduje Windows 11 (např. podpora TMP 2.0).
 
Tlak na Microsoft se vyplatil a ten nyní couvá. Zatímco jinde ve světě bude od října prodloužená podpora k dispozici jen v rámci placeného programu Extended Security Update (ESU), a to až po dobu 3 let (každý rok za vyšší poplatek), v EEA dostáváme další rok bezplatné podpory. EEA zahrnuje Evropskou unii a 3 EFTA členy, konkrétně Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Ta bude k dispozici bez poplatků nebo jiných obvyklých kroků, které získání této podpory v některých zemích vyžaduje (využití Microsoft Rewards nebo synchronizace uživatelských dat na Microsoft OneDrive). Evropští uživatelé tak získají podporu do 13. října 2026. Co bude dál, to se teprve uvidí.
 
Víme však, že aplikace Microsoft 365 budou na Windows 10 podporovány až do 10. října 2028, Office 2021 do října 2026 a Office 2024 do října 2029. Ještě připomeňme, že jedna nedávná kalifornská žaloba vyžaduje, aby podpora trvala do doby, kdy bude systém využívat stále více než 10 % uživatelů. V případě Windows 10 je to nyní okolo 45 %.
 

