Microsoft začal distribuovat letošní podzimní aktualizaci Windows 10

Windows 10 November 2021 Update (21H2) totiž přichází jako velký malý upgrade, čili jde sice o novou pololetní aktualizaci ( nově už to budou pouze roční ), ale ta moc změn a novinek nenabídne, což je vcelku logické, když se hlavní pozornost zaměřila právě na nové jedenáctky.

Co tu tedy máme nového z hlediska funkcí systému Windows 10 v nejnovějším sestavení? Windows Hello pro podnikové uživatele nabídne snadnější nastavení na více počítačích najednou pomocí funkce cloud trust, dále tu máme podporu GPU akcelerace v rámci Windows Subsystem for Linux a Azure IoT Edge for Linux a nakonec podporu standardu WPA3 H2E pro Wi-Fi konektivitu. Toto jsou hlavní novinky, které tak běžný uživatel v podstatě vůbec nepostřehne, takže samotný systém bude vypadat stejně jako v předchozí verzi, ale to samozřejmě není důvod k tomu si stěžovat.

Nová verze Windows 10 bude rozšiřována standardním způsobem pomocí Windows Update, který ji bude šířit postupně a uživatel ji může uspíšit v případě, že mu ji systém už zobrazí v nabídce. A pokud ne, samozřejmě je tu i možnost si ji nainstalovat ručně.

Příští velká aktualizace pro Windows 10 tak dorazí až někdy příští rok na podzim, což platí i pro Windows 11. Je ale zřejmé, že pozornost Microsoftu se nyní přesune právě k jedenáctkám a především právě pro ty budou chystány nové funkce. Microsoft má pochopitelně zájem o to, aby lidé co nejdříve upgradovali na nový systém, a proto se je k tomu bude snažit motivovat. Nicméně Windows 10 budou podporovány ještě necelé čtyři roky, a to do 14. října 2025, což se samozřejmě týká jen nejnovějších sestavení systému.

