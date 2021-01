Microsoft žádal AMD o navýšení výroby APU pro nové konzole Xbox

Xbox Series X a S a dvě verze PlayStation 5 jsou aktuálně velice žádané konzole, i když si lze představit, že v tomto souboji tahá za kratší konec provazu spíše Microsoft. Ten prodal v případě minulé generace mnohem méně konzolí než Sony, a tak je logické předpokládat, že zákazníci budou častěji žádat novou PlayStation než Xbox. To svým způsobem dokládá i ten fakt, že jediná nová konzole, kterou si dnes lze u nás bez problémů ihned koupit, je Xbox Series S.

Xbox Series X je ale i u nás nedostatkové zboží a Phil Spencer, šéf xboxové divize v Microsoftu, nám k tomu může povědět více. Předem zmiňuje některé pochopitelné otázky neinformovaných lidí, kteří se ptají na to, proč Microsoft "jednoduše" nevyrobil víc konzolí či případně proč je nezačal vyrábět/dodávat dříve.

Reakce Spencera jsou prosté. Snaží se reagovat s tím, že výroba rozhodně nestojí, ale naopak jede na plné obrátky, pokud jde o výrobu samotných konzolí. Minulý týden si také telefonoval s výkonnou ředitelkou firmy AMD, Lisou Su, se kterou řešil otázku, jak by bylo možné navýšit výrobu. Je přitom zřejmé, že jde především o výrobu APU.

A nám zase musí být jasné, jak bylo psáno v předchozím článku , že AMD s takovou situací nemůže moc dělat, neboť čipy nechává vyrábět firmu TSMC, která bohužel není nafukovací. AMD tak může leda tak přerozdělit své zdroje, což by bezpochyby znamenalo omezení výroby jiného hardwaru, a to nejspíše některých svých vlastních produktů. To už pak je otázka firemních priorit a celé strategie, o čemž veřejnost pochopitelně nemá žádný přehled.