Microsoft: zakázka za 22 mld. USD na dodávku AR brýlí HoloLens pro armádu

Technologie rozšířené reality, jak ji známe ze sci-fi filmů, si to namíří do armádního nasazení i ve skutečnosti. Americká armáda totiž obdrží více než 120 tisíc kusů brýlí pro rozšířenou realitu, která má zvýšit efektivitu a bezpečí vojáků. O tyto brýle se postará společnost Microsoft, která vyhrála velký armádní kontrakt. Ten je 5letý s možností prodloužit jej o dalších 5 let, přičemž celý kontrakt může mít hodnotu až 21,88 mld. USD. Hodnota akcií Microsoftu po oznámení informace během několika minut vyskočila o více než 1,5 %, ale po chvíli se přiblížila k původní hodnotě.



Projekt navazuje na program Integrated Visual Augmentation System (IVAS), který byl ve znamení testování prototypů v posledních 2 letech. Tyto prototypy zobrazovaly např. mapu, kompas i přidávaly termovizi pro lepší viditelnost lidí v noci. Systém umožňoval zobrazit i místo, kam míří zbraň, tvrdí server CNBC. Z této fáze se tak spolupráce překlopí do produkční fáze s rychlým nasazením do praxe. IVAS je založen na technologiích použitých v klasických verzích brýlí HoloLens, jež jsou využívány v komerční sféře. Spolu s tím najdou využití i cloudové služby Microsoft Azure.

Projekt se ale nesetkal jen s nadšením. Už při prvotním navazování spolupráce Microsoftu s armádou před dvěma lety se zvedla vlna nevole z řad zaměstnanců, kteří nechtějí vyvíjet armádní technologie. To dle jejich slov nebyl cíl technologie a chtěli by určovat, jak se smí používat výsledek jejich vývoje. Satya Nadella se tehdy vyjádřil, že nehodlá zabraňovat v přístupu k technologií institucím, které se starají o ochranu svobod, které si lidé díky nim mohou užívat.



