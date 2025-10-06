Aktuality  |  Články  |  Recenze
Microsoft

Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Microsoft opětovně zdražil předplatné Xbox Game Pass. Některá předplatná se neměnila, ale některá šla i o více než 50 % nahoru, což způsobilo houfné odhlašování členství.
Společnost Microsoft se odhodlala k hodně nepopulárnímu kroku, zdražování. Tentokrát se to týká předplatného Xbox Game Pass a to už podruhé v poslední době. Některá zdržení byla tak zásadní, že hráči začali vyjadřovat svůj nesouhlas ukončováním předplatného, případně přechodem na levnější varianty. Netýká se to jen amerických cen, ale také těch českých.
 
Základní Xbox Game Pass Core se nyní přejmenoval na Xbox Game Pass Essential a obsahuje katalog 50 her za 239 Kč měsíčně. Přitom ještě loni stál pouhých 149 Kč měsíčně, to ale bylo v databázi jen 25 her. Proti minulému roku tak v průběhu letoška zdražil o 60 %. Obsahuje např. výhody pro League of Legends a Call of Duty: Warzone.
 
Dále tu máme změnu z Xbox Game Pass Standard na Xbox Game Pass Premium. Tady se naštěstí mění jen jméno. Plán stál 329 Kč měsíčně už i předtím. Obsahuje více než 200 her pro Xbox a PC, přičemž nově vydané hry pro Xbox se do knihovny přidávají do 12 měsíců od vydání. Streamování má zkrácené časy čekání proti Essential.
 
Kde ale vidíme opravdu dramatické zdražení, to je Xbox Game Pass Ultimate. Ten ještě v první polovině roku 2024 stál 389 Kč za měsíc, později zdražil na 439 Kč měsíčně a nyní je o 52 % dražší, vyjde na 669 Kč za měsíce. Na druhou stranu to není zdražení jen tak. Je tu více než 400 her pro Xbox a PC, najdeme zde přístup i na EA Play, nově také Ubisoft+ Classics (to samo o sobě stojí 7,99 EUR, tedy 194 Kč měsíčně) a od listopadu tu bude i Fortnite Crew (323 Kč měsíčně). Pro ty, kteří tyto bonusy nechtějí, tak jde o nepříjemné zdražení, ale naopak pro ty, kteří by je chtěli, je to výborná zpráva jak výrazně ušetřit. 
 
No a jako poslední tu máme plán Xbox Game Pass PC. Ten v roce 2024 zdražil z 259 na 299 Kč měsíčně a nyní jde o dalších 23 % nahoru na 369 Kč za měsíc. Obsahuje stovky her pro PC, dostává hry v den vydání (platí to jak pro Xbox, tak hry třetích stran) a máme zde i EA Play.
 

