Microsoft zřejmě připravuje konkurenci pro DLSS s využitím strojového učení

Dnes tu tak máme již zabydlenou technologii DLSS firmy NVIDIA, která využívá a nutně potřebuje jádra Tensor na grafikách GeForce a také podporu ze strany jednotlivých her. Dokáže se pak odměnit kvalitním převodem obrazu z nižšího do vyššího rozlišení, kde díky strojovému učení dochází i k vykreslení některých detailů, které se do původního renderovaného snímku v nižším rozlišení (téměř) nedostaly.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) je oproti tomu otevřená technologie, která nepotřebuje žádnou zvláštní hardwarovou výbavu, ale také nepodává tak kvalitní výsledky, respektive nedokáže do obrazu dostat detaily, které si umí "domyslet" vycvičená neuronová síť. Nyní je tu však Microsoft, který by mohl nabídnout alternativu pro FSR i DLSS, jež bude zakomponována do příští verze DirectX a využije strojové učení stejně jako DLSS, takže je třeba zbystřit.



Je třeba říci, že o této věci se nedozvídáme z tiskového prohlášení, ale stejně jako o mnoha jiných věcech díky poptávce po nových zaměstnancích. Microsoft totiž hledá nové pracovníky na pozice Principal Software Engineer for Graphics Senior Software Engineer , takže z uvedených popisů těchto pozic se dozvídáme, že jde o "implementaci algoritmů strojového učení v grafickém softwaru pro potěchu milionů hráčů" a o "vývoj softwaru pro budoucí hardware pro strojové učení".

V podrobném popisu se ještě navíc píše, že Microsoft cílí na to, aby "všechny hry krásně běžely v těch nejvyšších rozlišeních a snímkovacích frekvencích", takže si můžeme prostě sečíst 2 a 2, a shledat, že půjde o implementaci strojového učení do DirectX za účelem převodu obrazu her do vyššího rozlišení, díky čemuž se může zvýšit snímkovací frekvence. Tak se dá popsat právě i DLSS.

Zbystřit pak můžeme právě kvůli tomu, že by mělo jít o DirectX, čili dnes naprosto dominantní herní API. To ale samozřejmě neznamená, že FSR a DLSS mají před sebou rychlý konec, nicméně se nám tu alespoň rýsuje univerzálně použitelná alternativa, která využije strojové učení a nebude dělat rozdíl mezi GeForce a Radeony. Samozřejmě ale dobře víme, jak to bylo třeba s nástupem DirectX 12 nebo konec konců samotných technologií DLSS a FSR, takže s okamžitou a širokou podporou ze strany her nepočítejme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: