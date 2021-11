Microsoft zveřejnil benchmarky nových EPYC Milan-X

Microsoft využívá Milan-X ve svých serverech Azure HBv3 Series VM, které jsou tvořeny párem procesorů EPYC 7x73X po až 64 jádrech na maximálních 3,5 GHz. Je tu tak 128 jader na server, i když 8 z nich si nárokuje Azure hypervisor či další "režie". Microsoft tak svým zákazníkům může nabízet virtuální stroje v pěti konfiguracích se 16, 32, 64, 96 a 120 jádry.

Logicky by nemělo platit, že pokud někdo využije 16jádrovou verzi, tak dostane plný možný příděl 768 MB L3 cache, to by Microsoft musel využít všemožné procesory z nabídky Milan-X a ne jen 64jádrové verze. Dle specifikací zveřejněných na THW ale Microsoft nabízí v každém případě 1,5 GB L3 cache na virtuální stroj bez ohledu na to, zda jde o 120 procesorových jader nebo pouze 16. Z toho by vyplývalo, že AMD si snad připravilo i verzi Milan-X s jen osmi aktivovanými jádry.