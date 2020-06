Microsoft zveřejnil seznam her optimalizovaných pro nový Xbox

Microsoft tak bude operovat s označením "Optimized for Xbox Series X", které ponesou hry, jež byly vylepšeny právě s ohledem na možnosti nových konzolí, jež přijdou na trh letos na podzim. Z toho by se možná dalo odvodit, že půjde o starší hry, které budou jistým způsobem vylepšeny, neboť u nových se předpokládá, že budou uzpůsobeny možnostem nové konzole. To ale není pravda, neboť tu máme třeba i Assassin's Creed Valhalla nebo Cyberpunk 2077.

Označení "Optimized for Xbox Series X" je tak dle Microsoftu indikátor toho, že daná hra dokáže využít plný výkon konzole Xbox Series X. To však pochopitelně neznamená, že budou mít takové hry obecně lepší grafiku než jiné, neboť může jít třeba "jen" o schopnost nabídnout vyšší snímkovací frekvenci. Ovšem, jak Microsoft podotýká, může jít třeba právě o lepší grafiku nebo také o využití Xbox Velocity Architecture (XVA), která značně redukuje až eliminuje čekání při nahrávání dat. Ostatně my můžeme doufat, že tato funkce (zvláště když svou verzi má i Sony) se promítne i do světa PC her, kde jsou výkonná SSD k dispozici už dávno. Jenomže XVA dle Microsoftu nespoléhá jen na výkonná SSD, ale také na jistý "specializovaný hardware a software". Dále může optimalizace pro Xbox Series X znamenat i využití ray tracingu v rámci DirectX 12 Ultimate a jak už bylo řečeno, rovněž i vyšší snímkovací frekvence, a to až do 120 FPS (Dirt 5) či Variable Refresh Rate. Microsoft zde ve skutečnosti nebude rozlišovat mezi zbrusu novými hrami, které byly vytvořeny přímo pro Xbox Series X, jako je Halo Infinite, a dodatečně vylepšenými tituly (Gears 5). V obou případech to bude stejné označení. A zde pak máme úvodní seznam her, pro které aktuálně platí označení Optimized for Xbox Series X: Assassin’s Creed Valhalla



Bright Memory Infinite



Call of the Sea



Chivalry 2



Chorus



Cyberpunk 2077



Destiny 2



DiRT 5



FIFA 21



Gears 5



Halo Infinite



Hitman 3



Madden NFL 21



Marvel’s Avengers



Outriders



Scarlet Nexus



Scorn



Second Extinction



The Ascent



The Medium



Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2



Yakuza: Like a Dragon Zdroj: Microsoft

