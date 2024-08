Midjourney nabízí zkušebních 25 AI snímků zdarma i bez Discordu

Midjourney je na tom mezi těmito systémy ještě docela dobře, ale ani jemu se nějaké žaloby nevyhnuly. Boduje však kvalitou a je považován za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší systém. Pro mnohé měl ale dvě nepřekonatelné překážky. Nedal se vyzkoušet. Pokud jste něco takového chtěli učinit, museli jste si předplatit alespoň ten nejlevnější plán. A za druhé byl [pro většinu lidí] dostupný jen přes Discord.

Obrazové generativní AI dnes hýbou světem a vytváří opravdu zajímavé kreace, mnohdy ve velmi dobré kvalitě. Spousta systémů má sice problémy s autorskými právy, což se netýká snad tak akorát Adobe Firefly, který si to řeší snímky z vlastní fotobanky Adobe Stock.je na tom mezi těmito systémy ještě docela dobře, ale ani jemu se nějaké žaloby nevyhnuly. Boduje však kvalitou a je považován za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší systém. Pro mnohé měl ale dvě nepřekonatelné překážky. Nedal se vyzkoušet. Pokud jste něco takového chtěli učinit, museli jste si předplatit alespoň ten nejlevnější plán. A za druhé byl [pro většinu lidí] dostupný jen přes Discord.

To se nyní mění, neboť Midjourney zavádí zkušební režim s omezením na 25 bezplatných snímků, což by mělo stačit na vyzkoušení, zda za to Midjourney stojí nebo ne. Pak už bude nutné si systém generativní umělé inteligence předplatit. Nejlevnější Basic je za 10 USD měsíčně (8 USD/měsíc při roční platbě), přičemž zahrnuje 3,3 hodiny rychlého GPU času (prioritní zpracování). Bohužel nenabízí žádný pomalý GPU čas (u něj se požadavky generují v době nízkého zatížení). Něco takového je k dispozici až v plánu Standard za 30 USD měsíčně (24 USD/měsíc při roční platbě). Tam také dostanete až 15 hodin rychlého GPU času. Následuje plán Pro (60/48 USD měsíčně, 30 hodin rychlého GPU času) a Mega (120/96 USD měsíčně, 60 hodin rychlého GPU času), přičemž oba nabídnou i Stealth Mode a větší počet úloh ve frontě. Ve všech 4 případech je možné dokoupit hodinu rychlého GPU času za 4 USD.