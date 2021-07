Milion těžebních rigů se začíná stěhovat z Číny do Kanady

Těžba kryptoměn byla nedávno zakázána ve třech dalších čínských provinciích a nyní to vypadá, že je jen otázka času, než se Čína zavře pro těžaře úplně. Nyní se přitom dozvídáme o stěhování firmy Optimum Mining Host, která prý začíná přesouvat svá zařízení do Kanady, kde má v průběhu příštích dvou let skončit cca milion kusů specializovaných ASIC pro těžbu Bitcoinu. V tom jí má být velice nápomocná společnost Black Rock Petroleum Company, která se jinak zabývá průzkumnými pracemi týkajícími se ropy a zemního plynu.

Společnost Black Rock přitom zprávu o stěhování těžebních rigů do Kanady, a to konkrétněji do Alberty, sama potvrzuje s odkazem na zprávu od Yahoo! Finance

A právě Black Rock se postará o zprovoznění přestěhovaného hardwaru, který bude umístěn poblíž třech ložisek zemního plynu. Pro tento účel Black Rock od Caledonian Midstream Corporation brzy odkoupí zařízení Quirk Creek Gas, kde bude nasazeno prvních cca 200 tisíc jednotek pro těžbu Bitcoinu. Zbytek bude přesunut později do ostatních vhodných míst, a to v dalším kroku asi 300 tisíc a nakonec v největší zásilce zbývajících půl milionu. Vypadá to také, že Black Rock se s Optimum Mining Host podělí o náklady na celou akci i provoz, čili do ní vstupují jako partneři.

Zcela jasně se tu ukazuje jednak měřítko, v němž byly a jsou kryptoměny v Číně těženy a také to, že čínské úřady to s tažením proti nim myslí opravdu vážně. Ostatně přesun takového množství hardwaru a jeho zprovoznění v cizí zemi nevypadá na snadný a bezproblémový podnik.

Nelze si také nevšimnout toho, jak amatérsky vypadají stránky firmy Black Rock , která byla založena v roce 2013 ještě jako Black Rock Drilling a dle archivovaných stránek tehdy skutečně prováděla průzkumné vrty. Až letos se objevuje název Black Rock Petroleum Company a nové stránky, které používají snímky z fotobanky včetně těch, jež mají představovat vedení společnosti. Z toho je na stránkách zmíněn mimochodem pouze Zoltan Nagy, který má ve firmě krom pozice prezidenta a výkonného ředitele také uvedeno "Financial & Accounting Officer, Treasurer, Secretary, Director".

