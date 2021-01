Mindfactory: průměrné ceny CPU AMD už překonaly Intel

Mindfactory pravidelně zveřejňuje čísla o prodejích procesorů AMD a Intel, přičemž tento velký německý prodejce nyní počítá tržby Ryzenů už ve výši cca 12 milionů eur za měsíc. Ty narostly výrazně víc než počet prodaných procesorů, což jasně ukazuje, že se zvýšila průměrná cena prodávaných Ryzenů. V tomto velice důležitém ohledu na tom byl Intel ještě relativně nedávno mnohem lépe než AMD, ale karta se obrátila.

- klikněte pro zvětšení -

První graf ukazuje právě tržby za prodané procesory, které se zvýšily o necelé 2 miliony eur a na tom mají největší podíl právě nové procesory Ryzen 5000, i když mírně rostly také tržby za generaci Ryzen 3000. Intel si také mírně polepšil, ale i tak ztratil v celkovém součtu jedno procento.

- klikněte pro zvětšení -

Co se týče počtu prodaných procesorů, ten vzrostl v případě firmy AMD jen mírně, čili zvýšila se průměrná cena prodaných procesorů a vzhledem k vyšším cenám Ryzenů 5000 je jasné, proč tomu tak bylo. Počet prodaných procesorů Intel ale vzrostl více než výsledné tržby, takže průměrná cena prodaných Intelů šla naopak dolů a to není pro tuto firmu dobrý výsledek.

To prostě a jednoduše znamená, že zákazníci berou AMD jako výrobce lepších procesorů, za něž jsou ochotni si připlatit a k Intelu začínají chodit pro spíše levnější kusy. A dá se říci, že v téměř celé historii obou firem tomu bylo právě naopak a jak ukazuje i následující graf, tato karta se na konci roku obrátila.

Za to mohou i narostlé ceny procesorů AMD, čímž nemyslíme nové modely, ale i starší jako Ryzen 9 3900X a jiné, které se i přesto prodávaly velice dobře. Průměrná cena prodaného CPU od AMD se tak na Mindfactory dostala nad 318 eur, zatímco Intel spadl pod 250 eur.

Co se týče nejoblíbenějších procesorů, které se v tomto obchodu v průběhu prosince prodávaly, na prvních třech místech jsou Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X a Ryzen 7 3700X. Dále pokračuje směsice modelů generací Ryzen 3000 a 5000 a až na 11. místě je první Intel, a to Core i7 10700K.





Lze očekávat, že podobná situace bude až do letošního března, a to pravděpodobně s tím, že zájem o procesory celkově trošku ochladne, neboť nastoupil tradičně nejslabší kvartál. A pak uvidíme, co nabídne Intel s jeho novými Rocket Lake-S.

Ceny souvisejících / podobných produktů: