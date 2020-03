Minecraft nabízí zdarma virtuální prohlídku ISS i další vzdělávací obsah

Počítačové hry mohou představovat moderní a zábavný způsob výuky a jedním z důkazů je výuková verze Minecraftu, kterou používají také někteří učitelé českých škol. Tento týden se společnost Mojang vzhledem k situaci ve světě rozhodla vydat část obsahu z Minecraft: Education Edition pro všechny hráče, a to zcela zdarma. K dispozici je dvanáct výukových lekcí, které představují zajímavou alternativu při trávení volného času k online hrám nebo přetíženému Netflixu . Některé z nich jistě zaujmou nejen žáky a studenty, ale také jejich rodiče a obecně všechny dospělé. Obsah pochází od známých tvůrců jako jsou Everbloom, Jigarbov, Lifeboat, Razzleberries, The World Foundry, Blockworks a Imagiverse.

Mezi vůbec nejatraktivnější patří virtuální prohlídka exteriéru i interiéru Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), která byla do detailu postavena z bloků v Minecraftu. Nemusíte ovšem zůstat pouze u prohlížení, neboť k dispozici jsou také úkoly, jako je návrh nového modulu. Pokud hledáte trochu jiné dobrodružství, pak můžete prozkoumat fungování zraku pomocí do detailu propracovaného vědeckého modelu lidského oka. Vzhledem k nemožnosti cestování může být lákavá alespoň virtuální prohlídka amerického hlavního města Washington D.C, kde najdete sedmnáct realistických staveb (včetně Lincolnova památníku, Bílého domu či Pentagonu), desítky vozidel a dalších modelů. Hru oživuje několik scénářů a úkolů, které čekají na návštěvníky města.

V dalších hrách se můžete podívat pod mořskou hladinu, vyrazit na bájnou horu Olymp, získat základy o fungování energetiky nebo si postavit vlastní fungující město. Pokud si chcete protáhnout mozkové závity, je k dispozici také několik her s logickými hádankami nebo zábava s fraktály. Veškerý obsah si mohou stáhnout všichni hráči Minecraftu (tzv. Bedrock Edition), a to prostřednictvím oficiálního obchodu, kde se objevila nová sekce Education . Nabídka platí až do 30. června. Vývojáři tímto krokem reagují na uzavření škol a další omezení, které zasáhly život obyvatel velké části světa kvůli pandemii onemocnění COVID-19. Připomeňme, že MInecraft je dostupný pro platformy Android, iOS, Kindle Fire, Windows 10 PC, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows MR, Nintendo Switch a PlayStation 4.